Еще 3 корпуса построят в подмосковном жилом комплексе «Рублевский квартал»

Застройщиком выступает Группа «Самолет». Квартиры будут выполнены в евро-формате и в формате студий. На последних этажах предусмотрены помещения с увеличенной высотой потолков - до 2,9 метра. Все квартиры передадут покупателям с выполненной отделкой.

Согласно проекту, во входных группах предусмотрено витражное остекление, лаунж-зоны, колясочные и шкафы для буккроссинга. На первых этажах также появятся помещения для коммерческих целей.

В каждом корпусе предусмотрен внутренний дворик. Дома будут выходить на зеленый сквер с аллеями, на которых посадят клены разных видов. В сквере обустроят площадку для выгула и тренировки собак, а также спортивную площадку с тренажерами.

Недалеко от жилого комплекса находятся две железнодорожные станции, а в 20 минутах езды располагается станция МЦД.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение проблем обманутых дольщиков.

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