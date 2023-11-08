Еще 3 корпуса построили в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе

«Пригород Лесное» - это масштабный проект, в плане которого 144 многоквартирных дома на 88,6 тысячи жителей. К этому дню достроены еще три новых корпуса - № 7.1, 7.2 и 9. Внутри - от студий до четырехкомнатных квартир евроформата. Все они будут переданы владельцам с отделкой и установленной сантехникой.

В жилом комплексе «Пригород Лесное» работают четыре детских сада и две школы. Строятся еще три объекта - детский сад, школа и поликлиника для взрослых и детей. Финал реализации проекта запланирован на 2032 год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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