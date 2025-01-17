Еще 3 км ограждений вдоль ж/д путей обустроят в Подмосковье за год

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что новые ограждения позволят устранить более 250 опасных троп. Более половины смертельных случаев на железной дороге происходит из-за несанкционированного перехода путей.

Для повышения безопасности в Подмосковье строят разноуровневые и одноуровневые пешеходные переходы. В местах, где ограждения выламывают, выкапывают рвы и высаживают труднопроходимые кустарники. Для предотвращения несанкционированных проходов по краю платформ наносят специальные красящие средства.

Жителей призвали быть внимательными, использовать только санкционированные переходы через железнодорожные пути, снимать наушники и не отвлекаться на телефон при переходе.