Еще 3 километра электросетей обновили в Одинцовском округе

Энергетики заменили около 900 метров алюминиевого провода на участке сети 0,4 киловольта в селе Введенское. Также около садового некоммерческого товарищества «Техмаш» на участке сети воздушной линии шесть киловольт - один километр линий. Еще воздушные линии обновили в районе деревни Андреевское.

Такие меры повысили надежность электроснабжения почти для тысячи жителей, а также для социальных объектов в Одинцовском округе.

Подобный комплекс технических мероприятий обеспечит бесперебойную работу линий и качественное электроснабжение потребителей округа. Особенно в осенне-зимний период.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и министр энергетики России Николай Шульгинов определили вектор модернизации системы.

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