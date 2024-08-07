Еще 3 госуслуги по земле упростили в Подмосковье

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, сервис будет работать при получении услуг «Установление сервитута на земельные участки» , «Выдача разрешения на использование земельного участка» и «Согласование границ земельных участков».

По словам главы ведомства Надежды Куртяник, госуслуги по недвижимости регулярно оптимизируют в Подмосковье. Их делают более удобными для жителей.

«Так, действует экспертная система, которая перед вводом данных предлагает ответить на несколько вопросов об участке и помогает выбрать подходящую услугу. Кроме того, внедряются подсказки, сервисы предпроверки и автозаполнения, что облегчает процесс заполнения заявки и оформления услуги», - отметила она.

Система будет не только проверять корректность введенных данных и выявлять обременения, но и помогать пользователю выбрать подходящую услугу.

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