Еще 3 госуслуги по земле упростили в Подмосковье
Еще три земельные госуслуги упростили на региональном портале в Подмосковье. На них добавили сервис, который будет автоматически проверять корректность введенных данных и наличие на участках обременения правами третьих лиц.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, сервис будет работать при получении услуг «Установление сервитута на земельные участки» , «Выдача разрешения на использование земельного участка» и «Согласование границ земельных участков».
По словам главы ведомства Надежды Куртяник, госуслуги по недвижимости регулярно оптимизируют в Подмосковье. Их делают более удобными для жителей.
«Так, действует экспертная система, которая перед вводом данных предлагает ответить на несколько вопросов об участке и помогает выбрать подходящую услугу. Кроме того, внедряются подсказки, сервисы предпроверки и автозаполнения, что облегчает процесс заполнения заявки и оформления услуги», - отметила она.
Система будет не только проверять корректность введенных данных и выявлять обременения, но и помогать пользователю выбрать подходящую услугу.
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