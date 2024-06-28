Еще 3 дороги отремонтировали в Зарайске по нацпроекту

Новый асфальт появился на пяти километрах дороги от села Протекино до деревни Мендюкино. По выбору жителей на портале «Добродел» отремонтировали дорогу в деревне Летуново и участок длиной более восьми километров от деревни Алтухово до остановки «Старо-Подгороднее». Работы выполнили с использованием смеси А16ВН, которая обладает повышенной прочностью.

Ремонтные работы продолжатся в Зарайске. Специалистам предстоит обновить асфальт на улице Первомайской, которая ведет к историческому центру города.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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