28 июня 2024, 13:55

Еще 3 дороги отремонтировали в Зарайске по нацпроекту

Минтранс Подмосковья
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Специалисты Мосавтодора обновили покрытие трех региональных дорог в городском округе Зарайск. Работы выполнили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Новый асфальт появился на пяти километрах дороги от села Протекино до деревни Мендюкино. По выбору жителей на портале «Добродел» отремонтировали дорогу в деревне Летуново и участок длиной более восьми километров от деревни Алтухово до остановки «Старо-Подгороднее». Работы выполнили с использованием смеси А16ВН, которая обладает повышенной прочностью.

Ремонтные работы продолжатся в Зарайске. Специалистам предстоит обновить асфальт на улице Первомайской, которая ведет к историческому центру города.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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Зарайск Дороги Нацпроекты
28 июня 2024, 15:06
Правила безопасного оставления квартиры без присмотра напомнили в ГУСТ Подмосковья
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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В сезон отпусков и поездок на дачу многие жители Подмосковья временно оставляют свои квартиры без присмотра. В ГУСТ напомнили простые правила, которые помогут сберечь жилище в отсутствие хозяев.

«Важно помнить, что в ваше отсутствие могут возникнуть непредвиденные ситуации, такие как пожар или потоп. Следование простым правилам не только поможет сберечь ваше имущество, но и избавит от беспокойств о возможных проблемах», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Для того, чтобы обезопасить квартиру на время отсутствия хозяев, нужно плотно закрыть все окна, форточки, балконы и двери. Все электроприборы следует выключить из розеток, чтобы избежать возможных коротких замыканий или пожаров и снизить расход энергии. Необходимо вынести весь мусор перед отъездом, чтобы не привлечь насекомых и грызунов. Перекройте воду и газ - это позволит избежать аварийных ситуаций.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Правила Квартиры
28 июня 2024, 15:05
Высокий класс пожарной опасности ввели в лесах Подмосковья из-за жары
Комитет лесного хозяйства МО
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Подмосковный Комлесхоз предупредил о высоком классе пожарной опасности в предстоящие выходные. По прогнозу синоптиков в регионе установиться экстремально жаркая погода — до 32 градусов тепла.

Все службы комитета перевели в режим повышенной готовности.

«На круглосуточном дежурстве находятся диспетчеры региональной диспетчерской службы, которые обеспечивают круглосуточный мониторинг пожарной ситуации в лесах и оперативное взаимодействие», - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Специалисты лесной охраны совместно с сотрудниками МЧС, полиции регулярно проводят патрулирование в лесах Подмосковья.

На особом контроле остается пожарная ситуация на торфяниках и участках лесного фонда, прилегающих к СНТ и ДНТ.

В Комитете напомнили, что при обнаружении возгорания следует немедленно сообщить о нем по номеру телефона 112.

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Лесные пожары Погода
28 июня 2024, 14:58
Тендер на капитальный ремонт котельной объявили в Наро-Фоминске
Медиаархив Московской области
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Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт котельной объявили в Наро-Фоминске. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и разработать рабочую, а также выполнить реконструкцию объекта.

Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Завершить их необходимо в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск ЖКХ конкурсы
28 июня 2024, 14:32
Новые 129 видов беспозвоночных вошли в обновленный перечень животных Подмосковья
Фонд "Верховье"
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Перечень объектов животного мира Подмосковья пополнился 129 видами беспозвоночных. Обновленный список подготовили ученые по заказу Министерства экологии и природопользования региона.

«Обновленный перечень содержит 5158 видов животных: 76 видов млекопитающих, 305 видов птиц, 11 видов земноводных, семь видов пресмыкающихся, 4759 беспозвоночных животных, - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В новый список внесли 16 видов клещей, комаров, галлиц и клопов.

Фирсов добавил, что природа Подмосковья ежегодно преподносит сюрпризы - животные, которые никогда не появлялись в регионе, становятся его постоянными обитателями.

«Это происходит из-за смещения путей миграций, изменения климата, появления необходимой кормовой базы», - пояснил Фирсов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Животные Экология

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