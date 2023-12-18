Еще 3 дома достроили в ЖК «Березовая роща» в Раменском

Выставка работ Константина Горбатова «Путь цвета» открылась в музее «Новый Иерусалим» в Истре. В экспозиции представлено более 80 произведений из музейного собрания.

Выставка продлится до 14 января. Посетители смогут познакомиться с работами мастера, написанными в разных странах мира. В Министерстве культуры и туризма Московской области уточнили, что впервые за несколько лет в экспозиции представили графику с зарисовками видов Лондона и Палестины.

«Выставка „Путь цвета“ - это своеобразный подарок многочисленным почитателям Константина Горбатова. По натуре и по судьбе странник, художник чутко реагировал на природу, считая ее главным учителем, черпая в ней вдохновение и краски», - прокомментировала куратор выставки Людмила Денисова.

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