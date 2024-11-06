06 ноября 2024, 11:21

Еще 3 боеприпаса времен Великой Отечественной войны обезвредили в Рузе

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Взрывотехники отряда № 2 «Мособлпожспаса» обезвредили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны, которые обнаружили под Рузой. О находке сообщила хозяйка приусадебного участка в деревне Копцево.

Три снаряда нашли во время земельных работ на участке. Об этом сообщили спасателям, и они выехали по указанному адресу.

Взрывотехники определили, что найденные предметы - это минометные мины времен Великой Отечественной войны. Специалисты поместили их в безопасный контейнер и отвезли на полигон, где обезвредили по инструкции.

Работники ПСЧ-265 обеспечили взаимодействие взрывотехников с представителями администрации городского округа и службами оперативного реагирования.

ВОВ Руза
06 ноября 2024, 11:25
Еще 8 млн электронных рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье
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С начала года в Подмосковье оформили более восьми миллионов электронных рецептов на льготные лекарства. Рецепты можно получить на приеме у врача или через телемедицинскую консультацию.

«Основным преимуществом электронных рецептов является экономия времени на походе в поликлинику, так как врач может скорректировать или продлить действующий рецепт на льготное лекарство на онлайн-примере», - отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

Пациенту достаточно назвать свои данные в аптеке государственной сети «Мособлмедсервис» для получения лекарства. Информация о рецептах доступна в личном кабинете на портале «Здоровье».

Напомним, записаться на консультацию можно через инфомат в медорганизации, по телефону 122, на приеме у врача или через Telegram-бот.

Здравоохранение Медицина
06 ноября 2024, 11:05
Областной музыкальный фестиваль открылся в Черноголовке
Телеканал «360»
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Перенестись в эпоху барокко, погрузиться в мир музыки, услышать звуки органа жители и гости Черноголовки смогли на традиционном музыкальном фестивале «Культура и интеллект». Открылся он 2 ноября музыкальным спектаклем «Любовные недоразумения».

Уникальная подача классической музыки стала визитной карточкой фестиваля, которая неизменно вызывает интерес публики. В этом году Центр городского развития стал одним из учредителей фестиваля. Благодаря этой поддержке, команда организаторов смогла реализовать смелые идеи и поддержать международный статус мероприятия.

Идея необычной интерпретации вокальных произведений великих композиторов принадлежит выпускнице Московской и Женевской консерваторий Анастасии Черток.

«Сегодня мы привезли одну из наших лучших программ. Мы работали над ней очень долго. Мне кажется, что это очень интересная история о любовных отношениях великих композиторов», - рассказала Анастасия.

Зрители смогли стать участниками представления. На сцене разворачивался рассказ об удивительных любовных историях не только героев опер и лирических трагедий, но и их авторов, творивших в эпоху барокко.

Музыкальный фестиваль продлится до 16 ноября. 9 ноября пройдет детский концерт, а завершится событие выступлением артистов из России и Китая. Они представят программу, подготовленную специально для этого проекта.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Музыка Фестивали Черноголовка
06 ноября 2024, 10:44
Детский сад в деревне Васильевское отремонтируют в 2025 году
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Детский сад в деревне Васильевское включили в президентскую программу капитального ремонта. Объект планируют открыть в 2025 году, когда учреждению исполнится 55 лет.

Детский сад построили в 1970 году. На данный момент идет конкурс, по итогам которого определится подрядчик.

В перечне работ - ремонт кровли, замена инженерных коммуникаций и окон, внутренняя отделка помещений, новая мебель и оборудование.

Сейчас детский сад посещают 89 воспитанников из Васильевского и близлежащих населенных пунктов.

«В настоящее время тщательно прорабатываем варианты распределения ребят в другие учреждения. Планируемый срок завершения работ - четвертый квартал следующего года», - отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Детские сады
05 ноября 2024, 21:21
Театральная студия из Ногинска завоевала Гран-при международного конкурса
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Творческое объединение «PRO Театр», возглавляемое талантливой Ириной Львовной Климовой, получило Гран-при на международном конкурсе-батле «Жар-Птица России». Это событие собрало лучших исполнителей из 15 стран мира.

Победа коллектива стала ярким подтверждением высокого мастерства и уникального стиля участников из Ногинска.

Преданность искусству и педагогическое мастерство Ирины Львовны были отмечены почетным званием Международной премии «Заслуженный преподаватель».

Эта победа является результатом упорного труда и творческих усилий театралов. Она подтверждает, что «PRO Театр» находится на вершине театрального мастерства и продолжает развиваться, радуя зрителей новыми постановками и проектами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Богородский конкурсы

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