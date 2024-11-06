Еще 3 боеприпаса времен Великой Отечественной войны обезвредили в Рузе

Три снаряда нашли во время земельных работ на участке. Об этом сообщили спасателям, и они выехали по указанному адресу.

Взрывотехники определили, что найденные предметы - это минометные мины времен Великой Отечественной войны. Специалисты поместили их в безопасный контейнер и отвезли на полигон, где обезвредили по инструкции.

Работники ПСЧ-265 обеспечили взаимодействие взрывотехников с представителями администрации городского округа и службами оперативного реагирования.