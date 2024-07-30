Еще 3,4 тысячи машин эвакуировали с улиц Подмосковья из-за неправильной парковки

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, больше всего машин эвакуировали в Красногорске. Это 360 транспортных средств. Еще по 286 нарушителей выявили в Мытищах и Химках, 267 - в Ленинском округе и 198 - в Котельниках.

Водителей призывают уважать всех участников движения, парковаться правильно и не мешать проезду экстренных служб и спецтехники.

Узнать местонахождение эвакуированной машины можно по номеру 112 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.

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