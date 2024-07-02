Еще 3,3 тысячи машин эвакуировали за нарушение правил парковки в Подмосковье

Напомним, автомобиль могут эвакуировать, если водитель решил припарковаться под запрещающими знаками или занял место на парковке для инвалидов, также оставлять машину запрещено на остановках общественного транспорта, на трамвайных путях и в тоннеле, на пешеходном переходе или в пяти метрах от него.

Узнать местонахождение транспортного средства можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам по телефону: 8 (800) 444-58-34. Информацию можно получить и самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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