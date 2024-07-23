23 июля 2024, 17:10

Еще 3,3 тысячи авто эвакуировали в Подмосковье из-за неправильной парковки за неделю

Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости

Свыше 3,2 тысячи машин переместили с подмосковных дорог из-за нарушений правил парковки за неделю. Это на 120 автомобилей меньше средних данных прошлой недели.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, больше всего машин эвакуировали в Красногорске. Это 341 транспортное средство. Еще 305 нарушений выявили в Мытищах, 304 - в Химках, 292 - в Ленинском округе и 206 - в Королеве.

В случае эвакуации машины жители могут узнать ее расположение по телефону 112 или в приложении «112 МО», а также на сайте Центра безопасности дорожного движения.

Водителей призвали быть осторожными и парковаться правильно, не мешая проезду экстренных служб.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Дороги
23 июля 2024, 17:11
Мастер-класс по сбору и ферментации лекарственных трав проведут в Серпухове
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО
Читайте нас в: Google Новости
Фермерское хозяйство в Серпухове проведет мастер-класс по сбору полезных трав 27 июля. Участники смогут самостоятельно собрать полезные растения и ферментировать их.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что сборы лекарственных дикорастущих растений используются для профилактики стрессов, простудных заболеваний и других недугов.

В Серпухове для участников мастер-класса проведут ознакомительную экскурсию, на которой расскажут о свойствах и пользе трав для организма. Желающие смогут заготовить целебные сборы, ферментировать иван-чай. Кроме того, гостям представят рецепты полезных салатов с травами, коктейлей, пасты, супов и травяного напитка с добавлением меда. Завершится мероприятие обедом из фермерских продуктов.

Экскурсия пройдет с 11 до 16 часов в фермерском хозяйстве «Федорова Н.Б.» по адресу: городской округ Серпухов, территория Лукино-2, земельный участок № 4. Записаться можно по телефону 7 903 549 51 66.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов
23 июля 2024, 17:03
Новые площадки для скейтбордистов и велосипедистов построят в Химках к осени
Администрация Химки г.о.
Читайте нас в: Google Новости
Новые площадки для скейтбордистов и велосипедистов общей площадью почти 1000 квадратных метров построят в сквере Марии Рубцовой. Работы завершат к осени.

Новые тропинки и лавочки с урнами обустроят в месте активного досуга. Также здесь уже появился стол для пинг-понга. Благоустройство проходит по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Модернизацию зон отдыха Химок проводят в этом году. Например, в парке Толстого обновят систему освещения и обустроят зону развлечений. Лыжероллерную трассу возведут в Химкинском лесопарке. Помимо этого, здесь очистят пруд и оборудуют входные группы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Строительство
23 июля 2024, 16:56
Около 10 тысяч человек посетили фестиваль «Ночь в парке» в Воскресенске
Читайте нас в: Google Новости
В усадьбе «Кривякино» в Воскресенске прошло общеобластное мероприятие «Ночь в парке». Около 10 тысяч человек приняли участие в акции.

Для гостей акции подготовили творческую программу. Картины в технике зенарт представили на арт-выставке «Ночной вернисаж». Танцоры центра «Клеопатра» обучали гостей самбе и восточным танцам, а коллектив «Звучащее слово» из Раменского городского округа представил перформанс «Театр начинается…».

«Здесь зрители очень добрые, очень душевные, а главное - умеющие воспринять творческую составляющую нашего действа», - рассказал артист театрального коллектива «Звучащее слово» Валентин Золотухин.

Завершили акцию «Ночь в парке» фестиваль красок холи и DJ Chester Young. В конце прошла пенная вечеринка и дискотека.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск Парки
23 июля 2024, 16:55
Минсельхоз Подмосковья напомнил правила проведения чек-апа для питомцев
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказало, как часто нужно посещать ветеринаров и проводить чек-ап питомцам. Специалисты отмечают, что своевременные визиты помогают поддерживать физическое состояние животных в хорошей форме, а также быстро выявлять и устранять заболевания.

Владельцам питомцев рекомендуют проводить вакцинацию животных один раз в год, чтобы предотвратить развитие различных заболеваний. Регулярные профилактические осмотры следует проводить раз в три месяца.

Ветеринары просят уделять особое внимание подготовке животного к посещению ветеринара. Тренировка, транспортировка, расслабление и подготовка к визиту ветеринара - важные компоненты, которые помогут сделать процедуры более комфортными.

Напомним, семейные фермы могут получить гранты на развитие сельского хозяйства в Подмосковье. Прием заявок продлится до 8 августа, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Животные

Новости по теме