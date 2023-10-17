Еще 3,2 гектара передали для строительства Южно-Лыткаринской дороги в Подмосковье

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«Это один из самых масштабных дорожных проектов, который реализуется у нас в Подмосковье. Почти за два года из федеральной собственности в областную мы приняли на баланс в общей сложности 169 земельных участков площадью более 220 гектаров», - рассказала министр Наталья Адигамова.

Южно-Лыткаринской дорогой смогут пользоваться жители Ленинского округа, Лыткарина, Люберец и Балашихи. Протяженность современной автодороги составит 45 километров.

Работы планируют закончить в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что программа модернизации дорог и транспорта началась в Подмосковье около 10 лет назад. За это время в регионе открыли ЦКАД и скоростные маршруты МЦД.

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