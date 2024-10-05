05 октября 2024, 13:34

Еще 294 контейнерные площадки обновят в Подмосковье до конца года

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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В Подмосковье продолжается модернизация контейнерных площадок. Работы уже полностью завершили в городских округах — Пушкинском, Долгопрудном и Фрязине.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, зимой трудности, связанные с вывозом мусора, могут значительно возрасти, если площадки не будут подготовлены должным образом.

«Сейчас мы уделяем внимание не только проверке существующих контейнеров, но и закупке новых, которые первоочередно будут установлены в проблемных районах» - рассказал Мурашов.

Всего в Подмосковье установлены 79 контейнерных площадок, до конца года в планах обновить еще 294.

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Работа Долгопрудный Фрязино Мусор
05 октября 2024, 01:35
Более 11 тысяч жителей Одинцова обратились в службы спасения в конце сентября
Медиасток.рф
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В период с 23 по 29 сентября в Систему-112 Одинцовского округа поступило свыше 11400 обращений от местных жителей. Большинство нуждалось в скорой медицинской помощи.

В числе всех обращений заявления в полицию и Госавтоинспекцию. Туда жители обратились 1387 раз. Помимо этого, количество вызовов сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций и пожарных составило 148, в газовую службу обратились 153 раза.

Чтобы повысить уровень безопасности в быту, операторы Единой дежурно-диспетчерской службы напомнили горожанам правила оказания первой медицинской помощи. Сотрудники рассказали о том, как важно быть внимательным при работе с острыми предметами, ножами, лезвием бритвы. Они также отметили, что несоблюдение осторожности может закончиться порезами и кровотечением.

«В большинстве случаев медицинское вмешательство не требуется, но все-таки важно знать, как остановить кровь при порезе и обработать рану», - рассказал начальник Единой дежурно-диспетчерской службы Одинцовского округа Дмитрий Клевакин.

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Одинцово Скорая помощь
05 октября 2024, 01:15
Четыре индустриальных парка построят в Одинцове до 2030 года
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Созданию и благоустройству технопарков в Одинцовском городском округе сейчас уделяют особое внимание. До 2030 года там возведут четыре индустриальных парка.

Глава округа Андрей Иванов во время совещания сообщил, что сейчас в Одинцове работают семь территорий с индустриальными и промышленными технопарками.

«Мы видим 100% заполняемость уже даже при определенной очереди арендаторов, которые хотели бы попасть на эти площадки. Для нас это и рабочие места, и налоги, и развитие территории. Если говорить о том, что планируется открытие индустриального парка рядом с российским военно-патриотическим парком культуры и отдыха „Патриот“, то это еще и определенная безопасность страны. Все это для нас крайне важно», - рассказал он.

«Одинцовский технопарк», находящийся в центре города, в прошлом году стал одним из первых в Подмосковье, занявших статус промышленного технопарка. Всего их планируют построить еще четыре.

По словам заместителя главы Одинцовского городского округа Анны Садетдиновой, парк включает в себя 55 резидентов, свыше 500 рабочих мест создали там с начала работы, а на территории объекта расположены 18 производственных предприятий.

«В конце 2024 года планируется начать выпуск роботов уже на территории Одинцовского технопарка. Первая очередь будет включать в себя две сборочные линии, где предстоит выпускать шесть роботов для сварки и паллетирования. Вторая очередь подразумевает увеличение модельного ряда до 20 единиц, а всего в год планируется выпускать до 1000 роботов», - добавила она.

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Одинцово Благоустройство Парки
05 октября 2024, 00:36
Волонтеры из Мытищ заняли третье место в конкурсе социальных инициатив
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В региональном этапе международной премии «МыВместе» приняли участие волонтеры мытищинской школы № 24. В номинации «Помощь людям» они представили проект «Частичку сердца отдавать пожилому» и заняли третье место.

Наставником ребят стала советник директора по воспитанию школы № 24 в Мытищах Кристина Колочева. Торжественная церемония награждения победителей регионального этапа международной премии «МыВместе» прошла в Доме правительства Московской области.

Около тысячи заявок на участие в конкурсе получили организаторы за 2024 год. Более 50 активистам и организациям, осуществившим свои проекты на благо Подмосковья и их жителей, вручили дипломы международной премии.

Напомним, «МыВместе» - это проект о поддержке благих социальных идей и активностей, главной целью которого является помощь всем людям и улучшение общественной жизни. Премию провели по приказу Президента РФ Федерального агентства по делам молодежи и при содействии Ассоциации Добро.рф.

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Мытищи Волонтеры Школьники конкурсы
04 октября 2024, 23:38
Уникальную систему-контейнер для перевозки донорских органов разработали в Подмосковье
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press
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Подмосковные ученые создали уникальное устройство, которое увеличивает срок перевозки донорского сердца. А также смоделировали систему мониторинга за состоянием органа для пересадки, аналогов которой нет нигде в мире. В чем суть метода, в интервью 360 рассказала заведующая лаборатории экспериментальной и клеточной медицины МФТИ, старший научный сотрудник МОНИКИ имени Владимирского Валерия Цвелая.

По ее словам, если раньше максимальное время транспортировки составляло четыре-пять часов, то теперь это шесть часов и более.

«Суть метода в том, что мы везем донорские органы, не охлаждая их предварительно, более того, транспортировка не происходит на льду. Сердце остается в нормотермическом растворе, в который мы добавляем нашу разработку - специальное вещество. Таким образом, замедляется метаболизм, орган, например, сердце визуально останавливается, но на самом деле метаболизм продолжается», - рассказала Цвелая.

Так как сердце не бьется и сделать привычные исследования невозможно, например, ЭКГ, ученые разработали уникальную систему мониторинга.

«Дышат не только наши клетки, дышит и сердце. Благодаря мониторингу мы может регистрировать флюоресценцию клеточного дыхания. То есть мы можем следить за тем, что происходит с сердцем во время транспортировки. Для этого мы используем специальную камеру, которая снимает работу сердца», - пояснила научный сотрудник.

Она добавила, что это программное обеспечение позволяет оценить математически, в какой стадии орган находится в конкретный момент и насколько он функционален. А главное - сможет ли он запуститься после пересадки. Аналогов изобретения наших ученых нет, заключила Цвелая.

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