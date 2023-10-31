Еще 290 подмосковных предпринимателей зарегистрировались на региональных «Госуслугах» за неделю

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Как рассказали в Мингосупарвления Подмосковья, на региональном портале для бизнеса доступно почти 290 госуслуг. Самыми востребованными стали разрешение на такси, услуги для строительства и лицензирование.

Благодаря переводу услуг в цифровой вид и их оптимизации сократились сроки ожидания ответа от ведомств и время на заполнение заявлений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».