Еще 290 подмосковных предпринимателей зарегистрировались на региональных «Госуслугах» за неделю
Почти 290 предпринимателей зарегистрировались на региональном портале госуслуг за неделю. Их общее количество достигло 139 тысяч.
Как рассказали в Мингосупарвления Подмосковья, на региональном портале для бизнеса доступно почти 290 госуслуг. Самыми востребованными стали разрешение на такси, услуги для строительства и лицензирование.
Благодаря переводу услуг в цифровой вид и их оптимизации сократились сроки ожидания ответа от ведомств и время на заполнение заявлений.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.
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