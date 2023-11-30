Еще 270 молодых семей Подмосковья смогут улучшить жилищные условия в 2024 году

Благодаря программе 270 молодых семей из 45 округов Подмосковья смогут улучшить жилищные условия в 2024 году.

Принять участие могут молодые семьи с детьми или без, а также неполные многодетные семьи.

Чтобы претендовать на улучшение жилищных условий, необходимо соответствовать ряду условий: быть младше 35 лет, иметь статус нуждающейся семьи, проживать в Подмосковье, а также иметь возможность оплатить среднюю стоимость жилья.

Выплаты предоставляются в размере не менее 30% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей и не менее 35% - для молодых семей с одним ребенком и более.

Полученные средства можно направить на оплату договора купли-продажи, первоначального взноса на кредит, погашения основной суммы долга и других нужд.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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