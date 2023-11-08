Еще 270 молодых семей Подмосковья смогут получить сертификат на покупку жилья в 2024 году

Семьи из 45 городских округов получат сертификат, покрывающий часть стоимости квартиры или дома. На такую поддержку могут претендовать супруги или родители с детьми, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Сумма субсидии от государства зависит от состава семьи. Если есть дети, размер выплаты составит 35% от стоимости жилья, супруги без детей получают 30%.

Семьи могут воспользоваться субсидией вместе с материнским капиталом, а также оформить льготную ипотеку для семей, в которых дети родились после 2018 года.

Чтобы стать участником программы, для начала нужно обратиться за консультацией в администрацию своего городского округа. Там расскажут, какой пакет документов понадобится собрать.

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