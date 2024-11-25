Еще 27 тысяч километров дорог обработали ото льда в Подмосковье за выходные

Обработку и очистку от снега провели из-за сильных осадков и понижения температуры в выходные, рассказали в региональном Минтрансе. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, глав Минтранса Алексея Гержика, работы проводят на региональных и муниципальных дорогах, тротуарах и посадочных площадках.

«Сегодня ночью дорожники провели противогололедную обработку и очистку от снега более шести тысяч километров - были задействованы 250 комбинированных дорожных машин», - рассказал он.

В ведомстве добавили, что зимой дорожные службы круглосуточно следят за погодой и оперативно начинают обработку ото льда и уборку снега. В первую очередь эти работы проводят на самых загруженных трассах и опасных участках.

В ближайшие дни температура в Подмосковье будет опускаться до минус семи градусов. В середине недели возможны осадки, а утром и вечером на улицах может образовываться гололедица. Автомобилистов призвали не выезжать на летней резине и соблюдать ПДД.