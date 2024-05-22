22 мая 2024, 12:54

Еще 27 проектов реновации запустят в Подмосковье в 2024 году

Министерство жилищной политики Московской области
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Программа реновации, по которой переселение из ветхого и аварийного жилья происходит за счет инвестора, набирает обороты в Подмосковье. В 2024 году в регионе запустят еще 27 таких проектов.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова напомнила, что задача реновации - сократить ветхий и аварийный фонд в регионе, переселить жителей из ветхих домов в комфортные условия.

Сейчас в работе находятся 178 проектов реновации. Из безнадежно устаревшего ветхого и аварийного жилья в современное и комфортное переедут более 61 тысячи человек. Дан старт еще 12 проектам в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах, Королеве, Подольске, Химках и Наро-Фоминске. Это позволит переселить более семи тысяч человек.

До конца года в регионе планируется запустить еще 27 проектов, по которым расселят более 17 тысяч жителей. В планах привести в порядок заброшенные промзоны и неэффективно используемые территории.

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Аварийное жилье
22 мая 2024, 13:22
Футбольный турнир на призы космонавта Владислава Волкова пройдет в Королеве
Медиасток.рф
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Футбольный турнир-мемориал на призы летчика-космонавта Владислава Волкова пройдет 1 июня в Королеве. Для участников подготовят соревнования по киперболу, гала-матч между космонавтами и ветеранами спорта, а также розыгрыш подарков.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, в соревнованиях будут участвовать восемь команд. Для них проведут турнир по киперболу и кипербатлам на призы фонда Игоря Акинфеева «Страна футбола», выставочную коллаборацию с политехническим музеем, квест и многое другое.

Зрители увидят гала-матч между сборной ветеранов и отрядом космонавтов. Комментировать игру будет спортивный блогер Никита Petroni.

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Спортсмены Футбол Королев
22 мая 2024, 13:15
Еще 112 участков и помещений выставили на торги в Подмосковье за неделю
Портал ЕАСУЗ
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С 13 по 17 мая Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 112 земельных участков и помещений. Большая часть лотов находится в городских округах Воскресенск, Павлово-Посадский и Раменский.

В Воскресенске в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 17 соток. Он находится в деревне Гостилово. Начальная цена аренды - около 61 тысячи рублей в год.

В Павлово-Посадском городском округе в аренду можно взять земельный участок площадью шесть соток для ИЖС. Начальная цена земли - чуть больше 300 тысяч рублей в год.

В городском округе Раменский в собственность можно приобрести 11 объектов недвижимости.

С начала года на имущественных аукционах в Воскресенске передали в аренду 80 земельных участков и еще шесть - в собственность. В Павлово-Посадском округе взяли в аренду 14 наделов, еще 18 - в собственность. В Раменском в аренду передали 30 земельных участков, в собственность - один.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Портала ЕАСУЗ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Недвижимость
22 мая 2024, 13:13
Подмосковная Система-112 передала около миллиона вызовов в пожарную охрану за все время
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Система-112 Московской области направлена на то, чтобы оказывать помощь пострадавшим в максимально короткие сроки. Пока заявитель сообщает о происшествии оператору службы спасения, профильная служба уже выезжает по указанному адресу.

Система-112 Московской области - самая масштабная на территории России. За все время ее работы операторы обработали около миллиона вызовов, относящихся к компетенции пожарной охраны.

Напомним, позвонив по номеру 112, можно вызвать скорую помощь, полицию, ГИБДД, пожарных, спасателей, газовую и другие службы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Он подчеркнул, что 95% лесных пожаров происходит по вине человека.

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Спасатели Пожары
22 мая 2024, 12:57
Итоги областного конкурса «Советник года» подвели в Подмосковье
Министерство образования Московской области
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Финал областного этапа конкурса профессионального мастерства «Советник года — 2024» прошел в Московской области. Участниками мероприятия стали 12 человек, которые соревновались в четырех номинациях.

Для советников по воспитанию подготовили два испытания: «Воспитательный проект» и «Самопрезентация „Я - навигатор детства“». По итогам конкурса жюри определили четырех победителей. Ими стали Наталия Никонова из Электросталського лицея № 8, Мария Кузнецова из Каширской школы № 1, Татьяна Маркова из Лыткаринской гимназии № 7 и Наталья Рига из Реутовского отделения колледжа «Энергия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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Учителя конкурсы Образование

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