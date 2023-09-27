Еще 260 километров дорог обустроили в лесах Подмосковья для проезда пожарной техники

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Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, противопожарное обустройство проводят в лесах с начала весны и до формирования устойчивого снежного покрова.

«В рамках государственного задания в 2023 году в лесах региона необходимо провести комплекс мероприятий по эксплуатации лесных дорог общей протяженностью 283,7 километра. На сегодняшний день очищено и обустроено 261,17 километра», - сказал он.

Филимонов добавил, что работы полностью завершили в Бородинском, Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Клинском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском, Ступинском, Шатурском лесничествах и лесничестве «Русский лес».

Лесные дороги используют для обеспечения быстрого проезда техники к местам возгораний. Земляное полотно выравнивают с соблюдением определенных параметров и покрывают естественным грунтом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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