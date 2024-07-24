Еще 26 электрозарядных станций открыли в Подмосковье

Электрозарядные станции появились в Красногорске, Домодедове, Краснознаменске, Пушкино, Люберцах и других округах. Места установки зарядных станций выбирают сами жители. Сделать это можно по ссылке.

«Для нас является приоритетом развитие зеленой энергетики и, в частности, увеличение сети электрозарядных станций Подмосковья», - отметил вице-губернатор Московской области - министр энергетики Евгений Хромушин По его словам, сейчас в регионе работает 519 ЭЗС, из них 228 - «быстрых», мощностью от 150 до 300 кВт, и 291 - «медленных», мощностью от 3,5 до 22 кВт. К концу 2025 года количество зарядных станций для электротранспорта превысит 800.

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