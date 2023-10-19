Еще 250 подъездов отремонтировали в Одинцове в 2023 году
С начала года 250 мест общего пользования отремонтировали в жилых домах в Одинцове. Программу ремонта завершили в октябре, обновив последние 24 подъезда.
Заместитель главы администрации Одинцовского округа Михаил Коротаев рассказал, что объем и виды ремонтных работ утверждают на общих собраниях собственников.
«В основной перечень входит замена оконных блоков, замена или ремонт напольного покрытия, окраска стен и потолков, замена почтовых ящиков, замена или ремонт входных и тамбурных дверей, ремонт электрики и слаботочных систем, а также замена светильников», - отметил Михаил Коротаев.
Напомним, с 2017 по 2022 годы специалисты отремонтировали 3348 подъездов в жилых домах округа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ремонт подъездов в регионе завершат к ноябрю.
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