Еще 250 гектаров сельхозземли отдали под выращивание картофеля в Подмосковье
Неиспользованные сельхозземли введут в оборот в Клину. На 250 гектарах будут выращивать картофель.
Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, для использования участка сейчас проводят расчистку мелиоративных каналов в пойме реки Сестра. Ход работ оценили замглавы ведомства Юрий Умеренко, заместитель директора ФГБУ «Управление „Спецмелиоводхоз“ Матвей Лобаненков и глава агрофирмы „Бунятино“ Сергей Щукин.
«Специалисты расчищают более 20 километров мелиоративных систем, работа идет полным ходом. Системы, в том числе, будут обеспечивать осушение почвы и накапливание воды в период весеннего половодья, обильных ливней. После завершения работ землю будут готовить к высадке картофеля в сезон следующего года», - сообщил Умеренко.
Он добавил, что агрофирма засеет до 250 гектаров земли картофелем.
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