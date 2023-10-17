Еще 25 участков под строительство домов выставили на торги в Чехове
В Чехове выставили на торги 25 земельных участков площадью от пяти до 25 соток по строительство домов. С начала года в округе средняя стоимость одной сотки составила 121 тысячу рублей, а среднее число участников аукциона — три человека, сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.
Одним из таких участков стал лот в деревне Растовка.
Участок площадью семь соток находится в 85 километрах от МКАД. Кроме дома на нем можно возвести гараж, вспомогательные постройки и выращивать сельскохозяйственные культуры. Заявки принимают до 15 ноября.
«Срок аренды составляет 20 лет. В дальнейшем, чтобы выкупить участок, нужно построить дом и зарегистрировать его на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области», - уточнили в комитете.
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