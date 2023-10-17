Еще 25 участков под строительство домов выставили на торги в Чехове

Читайте нас в:

Одним из таких участков стал лот в деревне Растовка.

Участок площадью семь соток находится в 85 километрах от МКАД. Кроме дома на нем можно возвести гараж, вспомогательные постройки и выращивать сельскохозяйственные культуры. Заявки принимают до 15 ноября.

«Срок аренды составляет 20 лет. В дальнейшем, чтобы выкупить участок, нужно построить дом и зарегистрировать его на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области», - уточнили в комитете.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».