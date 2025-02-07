07 февраля 2025, 16:29

Еще 25 трансформаторных подстанций отремонтируют в Химках в 2025 году

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Специалисты обновят 25 трансформаторных подстанций в 2025 году. Проект поручен бригадам «Россети Московский регион».

Цель программы - снизить риск аварий. Кроме того, специалисты перетянут свыше 10 километров воздушных линий. Особая задача бригад - расчистить территории вокруг станций, чтобы деревья и крупные ветки не повреждали провода при падении из-за сильных ветров и обильных осадков. Это позволит обеспечить округ стабильным электроснабжением.

Площадь области, нуждающейся в расчистке от деревьев и кустарников, превышает 55 гектаров. Активные работы начнутся весной и продлятся до начала следующего осенне-зимнего периода.

Напомним, что ранее специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали квартальную котельную на Нагорном шоссе в Химках. Мониторинг работы систем электроснабжения ведется ежедневно.

Благоустройство Химки
07 февраля 2025, 16:38
Профориентационный фестиваль для школьников прошел в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел во Дворце культуры «Яуза». Он объединил более 250 школьников округа.

Участникам фестиваля рассказали о будущих профессиях. Они попробовали себя в роли химиков, дизайнеров, поваров и электриков. Педагоги из разных учебных заведений провели обучающие тренинги.

«Мы представляем сегодня Мытищинский машиностроительный завод. На нашем мастер-классе ребята смогли испытать свои силы в заточке режущего инструмента и узнали о деятельности предприятия и его привилегиях»,- отметила начальник отдела по обучению и развитию персонала Светлана Челнокова.

Больше всего школьников заинтересовала специальность «Рабочий зеленого хозяйства», которую представил Сергиево-Посадский социально-экономического техникум. Она дает возможность работать в сфере ландшафтного дизайна. Ученикам показали, как ухаживать за растениями и правильно создавать зеленые зоны с помощью современных технологий.

Дети Мытищи Образование
07 февраля 2025, 16:29
Более 200 жилых домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье в 2024 году
Самолет
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В прошлом году в ЕГРН внесли сведения о 215 новых многоквартирных домах в Подмосковье. Общая площадь жилого фонда составила около пяти миллионов квадратных метров и рассчитана на 70 тысяч 815 квартир.

В Министерстве жилищной политики Московской области напомнили, что постановка на кадастровый учет дает новоселам возможность оформить право собственности на квартиры, зарегистрироваться по месту жительства, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, и не только.

В Подмосковье сроки кадастрового учета и государственной регистрации прав сокращены. Также снизилось количество решений о приостановке по регистрационным действиям, что способствует ускорению ввода в эксплуатацию важных градостроительных объектов.

За 2024 год на кадастр поставили 123 объекта социальной инфраструктуры, из них 57 школ, 45 детских садов и 21 объект здравоохранения.

Недвижимость Квартиры
07 февраля 2025, 16:05
Школу молодых театральных критиков откроют в Подмосковье в марте
Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
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С 5 февраля начался прием заявок на участие в «Мелиховской школе молодых театральных критиков». Министерство культуры и туризма Московской области сообщило, что учебный процесс проведут в музее-заповеднике А. П. Чехова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Первый этап пройдет с 24 марта по 22 апреля в дистанционном формате. Основной этап будет проходить с 23 мая по 1 июня под руководством самых известных критиков во время старейшего в России театрального фестиваля «Мелиховская весна».

«Формирование профессионального театрального критика - процесс долгий, трудоемкий, невозможный вне школы, вне профессиональной преемственности. Если мы хотим сохранять и развивать национальное театральное искусство, мы должны сберегать, развивать и поддерживать национальный институт театральной критики», - подчеркнула генеральный директор музея-заповедника «Мелихово» Анастасия Журавлева.

Конкурс позволит юным специалистам поработать с «живым» материалом, а не с записями, перенять опыт экспертов, наладить связи, а также продемонстрировать свое мастерство.

Подробную информацию о работе школы можно узнать на сайте «Мелихово».

Театры
07 февраля 2025, 15:48
Минэкологии оценило ущерб от свалки в Павлово-Посадском округе в 3 млн рублей
Минэкологии МО
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На нескольких участках возле деревни Фатеево в Павлово-Посадском городском округе обнаружили незаконные свалки. Минэкологии Московской области начало судебный процесс по возмещению ущерба, нанесенного природе.

Специалисты ООО «Экоцентр» во время обследования территории взяли пробы для последующей экспертизы. Результаты показали повреждение плодородного слоя на трех участках. Ущерб превысил три миллиона рублей.

Позже выяснилось, что захламленная земля принадлежит жительнице Москвы. Она станет ответчицей по делу о возмещении ущерба. Гражданке вынесли предостережение о недопустимости нарушения требований.

Свалки Павловский посад

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