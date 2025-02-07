Еще 25 трансформаторных подстанций отремонтируют в Химках в 2025 году

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Цель программы - снизить риск аварий. Кроме того, специалисты перетянут свыше 10 километров воздушных линий. Особая задача бригад - расчистить территории вокруг станций, чтобы деревья и крупные ветки не повреждали провода при падении из-за сильных ветров и обильных осадков. Это позволит обеспечить округ стабильным электроснабжением.

Площадь области, нуждающейся в расчистке от деревьев и кустарников, превышает 55 гектаров. Активные работы начнутся весной и продлятся до начала следующего осенне-зимнего периода.

Напомним, что ранее специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали квартальную котельную на Нагорном шоссе в Химках. Мониторинг работы систем электроснабжения ведется ежедневно.