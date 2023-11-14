Еще 25 сирот взяли в приемные семьи в Лобне с начала года

«Это очень хороший результат, потому что каждый ребенок имеет право на проживание в семье. У каждого ребенка должны быть мама и папа. Дети учатся жить в семье. Соответственно, они уже дальше смогут выйти в жизнь, зная, что это такое», - говорит заместитель заведующего отделом семьи и детства окружного управления социального развития Ольга Петрова.

Приемные родители получают деньги на содержание ребенка и вознаграждение за свой труд. А дети сохраняют право на положенные им социальные выплаты и компенсации. Кроме того, у каждой семьи есть сопровождающий - это специалист из органов опеки.

Готовят приемных родителей в специальных школах, где они изучают основы психологии, педагогики, медицины, получают юридические консультации. Нельзя научить только одному - любить детей. Впрочем, те, кто приходят на эти занятия, в таких знаниях, как правило, не нуждаются.

Одна из таких семей в Лобне - это семья Новоселовых. У них 10 детей, девять из них - приемные. О большой семье Яна и Александр особенно не задумывались, все получилось само собой. Временами было очень непросто. Старшие приемные сыновья серьезно болели, одному из них даже понадобилась помощь иностранных врачей. Лечение отнимало немало сил и времени, но сегодня ребята успешно учатся и работают. Были сложности и с младшими. Малыши не знали элементарных вещей: как за собой ухаживать, как вести себя на улице, как переходить дорогу. Ежедневные занятия помогли не только многому научить детей, но и очень сблизили их друг с другом. Теперь все они - настоящая семья.

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