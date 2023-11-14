14 ноября 2023, 13:17

Еще 25 сирот взяли в приемные семьи в Лобне с начала года

Телеканал «360»
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Сегодня в Лобне, как и во всем Подмосковье, нет детских домов — им на смену пришли семейные центры. Ребята, оставшиеся без попечения родителей, проводят в них не больше двух месяцев — в течение этого времени им находят приемных мам и пап. С начала года дом обрели еще 25 детей.

«Это очень хороший результат, потому что каждый ребенок имеет право на проживание в семье. У каждого ребенка должны быть мама и папа. Дети учатся жить в семье. Соответственно, они уже дальше смогут выйти в жизнь, зная, что это такое», - говорит заместитель заведующего отделом семьи и детства окружного управления социального развития Ольга Петрова.

Приемные родители получают деньги на содержание ребенка и вознаграждение за свой труд. А дети сохраняют право на положенные им социальные выплаты и компенсации. Кроме того, у каждой семьи есть сопровождающий - это специалист из органов опеки.

Готовят приемных родителей в специальных школах, где они изучают основы психологии, педагогики, медицины, получают юридические консультации. Нельзя научить только одному - любить детей. Впрочем, те, кто приходят на эти занятия, в таких знаниях, как правило, не нуждаются.

Одна из таких семей в Лобне - это семья Новоселовых. У них 10 детей, девять из них - приемные. О большой семье Яна и Александр особенно не задумывались, все получилось само собой. Временами было очень непросто. Старшие приемные сыновья серьезно болели, одному из них даже понадобилась помощь иностранных врачей. Лечение отнимало немало сил и времени, но сегодня ребята успешно учатся и работают. Были сложности и с младшими. Малыши не знали элементарных вещей: как за собой ухаживать, как вести себя на улице, как переходить дорогу. Ежедневные занятия помогли не только многому научить детей, но и очень сблизили их друг с другом. Теперь все они - настоящая семья.

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Лобня
14 ноября 2023, 13:38
Еще 13 госзакупок появилось в Подмосковье за неделю
г.о. Истра «Глебовская СОШ»
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На прошлой неделе Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ 13 госзакупок. Например, для 15 медучреждений региона закупят расходные материалы для лечения ишемического инсульта.

«В Одинцовском городском округе запланированы работы по строительству блочно-модульной котельной и капитальному ремонту тепловой сети в посёлке дачного хозяйства „Жуковка“», - уточнили в комитете.

Также 10 закупок касались капремонта образовательных учреждений, например, детского сада в Балашихе , Дрезне , Реутове и Ступине и других.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал руководителей городских округов более активно работать с государственным имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На прошлой неделе Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ 13 госзакупок. Например, для 15 медучреждений региона закуп ят расходные материалы для лечения ишемического инсульта.

Аукционы
14 ноября 2023, 13:36
Около 3,4 тысячи машин эвакуировали из-за нарушений правил парковки за неделю в Подмосковье
Unsplash
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За неделю с улиц Подмосковья переместили 3,4 тысячи машин из-за нарушений правил парковки. Это на 367 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать расположение эвакуированной машины можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8 (800) 444-58-34 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.

Водителей призывают быть аккуратными, не нарушать правила парковки не мешать проезду экстренных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Дороги
14 ноября 2023, 13:28
Баскетбольный клуб из Химок обыграл команду из Тамбова в матче Суперлиги
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над Тамбовом в домашнем матче со счетом 87:57. Встреча прошла в ходе девятого тура нового сезона Суперлиги.

Первая четверть с «Тамбовом» закончилась ничьей - 16:16. Однако во втором периоде соперники химчан взяли лидерство на три очка. После большого перерыва клуб «Химки» изменил тактику: баскетболисты грамотно сыграли в защите, забили серию трехочковых бросков и реализовали несколько быстрых ответов на атаки «Тамбова». По итогу химкинские баскетболисты выиграли с отрывом в 30 очков.

«Каждый матч надо было доказывать и показывать, что мы можем. Во второй половине встречи появился настрой, ребята стали забивать мячи. Третья и четвертая четверти получились очень хорошим», - рассказал главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Андрей Мальцев.

Самыми результативными игроками матча стали Евгений Фидий, Дмитрий Незванкин, Александр Мальцев и Юрий Першин. Баскетбольный клуб «Химки» по окончании восьми матчей Суперлиги набрал 15 очков, что позволило команде возглавить турнирную таблицу.

Следующий матч химчане проведут 16 ноября в баскетбольном центре «Химки» с командой «Русичи» из Курска. Начало игры в 19:00, вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Химки Баскетбол
14 ноября 2023, 13:25
Минтранс Подмосковья призвал водителей сменить летнюю резину на зимнюю
Минтранс Подмосковья
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С приходом холодов Минтранс Подмосковья напоминает водителям, что пора готовить автомобиль к зиме. В том числе, необходимо сменить летнюю резину на зимнюю.

При низких температурах летние шины теряют свою эластичность, а значит, ухудшается сцепление протектора с дорожным покрытием.

«Также необходимо зарядить аккумулятор, залить незамерзайку, проверить и при необходимости заменить тормозные колодки, дворники, масло, фильтр и охлаждающую жидкость, смазать замки и уплотнители дверей, поставить новые свечи», - уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги

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