19 апреля 2024, 17:17

Еще 25 школ откроют в Подмосковье в 2024 году

Пресс-служба Мособлдумы
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В Подмосковье к новому учебному году откроется 25 школ. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, Московская область лидирует по строительству и ремонту школ.

«Всего в регионе на стадии проектирования и строительства в госпрограмме 2024 года 54 школы, 25 из которых планируются к вводу уже в этом году. Мы строим больше всего объектов образования в стране - стараемся по 25 объектов каждый год», - рассказал Брынцалов.

Он посетил в рамках рабочей поездки строящуюся школу в жилом комплексе «Южная Битца» в Ленинском городском округе, которая сможет принять 1550 детей.

«Школа возводится в рамках нацпроекта „Образование“. Стоимость строительства - более 3,4 миллиардов рублей, из них более 2,5 миллиардов - из регионального бюджета», - пояснил спикер регионального парламента.

Игорь Брынцалов отметил, что строительство идет по графику.

«Это значит, что 1 сентября будет настоящий праздник для тех, кто живет в этом микрорайоне. Особенно для будущих учащихся - при виде школы, светлых классов, современных интерьеров, ее прилегающей территории», - добавил Брынцалов.

Председатель Мособлдумы подчеркнул, что все требования к школе выполнены - это единообразие учреждений, комфорт и условия для качественного образования детей.

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Школы Строительство Образование
19 апреля 2024, 17:38
Новая онлайн-услуга появилась для ветеранов труда в Подмосковье
Министерство социального развития Подмосковья
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Новую услугу запустили на региональном портале в Подмосковье. Она позволит ветеранам труда получить компенсацию в 50% за ЖКУ и оформить другие льготы.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева, всего в области проживают более 640 тысяч жителей со званием ветерана труда.

«В Подмосковье запущена новая комплексная услуга «Ветеран труда». Она позволит получить компенсацию в 50% за ЖКУ, ежемесячную денежную выплату, компенсацию на домашнюю телефонную связь и социальную карту жителя Подмосковья», - рассказала она.

В Минсоцразвития напомнили, что стать ветераном труда можно за многодетнюю работу. Его присваивают при наличии государственных наград и почетных званий.

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Ветераны Госуслуги
19 апреля 2024, 17:25
Лесопожарные станции Подмосковья получили 7 автомобилей
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Семь грузопассажирских автомобилей закупили для лесопожарных станций Подмосковья. Чтобы проконтролировать выполнение задач их оснастили системой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия, курирующего лесное хозяйство, Владислава Мурашова, полноприводные машины позволят лесным пожарным оперативно добираться к местам возгораний даже по бездорожью.

«Для лесопожарных служб закуплены семь автомобилей УАЗ-3909. Они предназначены для транспортировки расчетов или группы лесных пожарных с индивидуальным или групповым снаряжением», - рассказал Мурашов.

Автопарк подмосковного Комлесхоза пополнится также еще 34 единицами специализированной лесопожарной техники -пассажирскими и грузопассажирскими автомобилями, малыми лесопатрульными комплексами, пожарными автоцистернами и другими видами техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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Сельское хозяйство Лесные пожары Экология
19 апреля 2024, 17:19
Подмосковье провело отборочный этап фестиваля «Робофинист»
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Отборочный этап международного фестиваля по робототехнике «Робофинист» прошел в Подмосковье. На соревнования съехались более 300 юных конструкторов из разных городских округов региона.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, робототехники провели гонки по линии, интеллектуальное сумо, ралли, футбол и марафон шагающих роботов, а также поучаствовали в практической олимпиаде.

Победителями стали ребята из Орехово-Зуева, Долгопрудного, Клина, Фрязина, Королева, Коломны и Ступина. Они представят Подмосковье на международном фестивале «РобоФинист» осенью в Санкт-Петербурге.

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Школы Роботы Фестивали Фрязино
19 апреля 2024, 17:19
Этап игры «Зарница 2.0» прошел на стадионе «Москвич» в Лобне
Медиасток.рф
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В городском округе Лобня, на стадионе «Москвич», прошел муниципальный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Это проект всероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Военно-патриотическая игра направлена на развитие патриотизма и формирование навыков первичной военной подготовки у подрастающего поколения.

«За право представить наш город на областных состязаниях боролись шесть команд. Участникам надо было проявить себя в знании истории и общевойсковой грамотности, строевой подготовке, посоревноваться на военизированной полосе препятствий и в сборке-разборке автомата Калашникова», - сообщила в своем Telegram-канале глава города Анна Кротова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лобня Патриотизм

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