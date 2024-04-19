Еще 25 школ откроют в Подмосковье в 2024 году

По его словам, Московская область лидирует по строительству и ремонту школ.

«Всего в регионе на стадии проектирования и строительства в госпрограмме 2024 года 54 школы, 25 из которых планируются к вводу уже в этом году. Мы строим больше всего объектов образования в стране - стараемся по 25 объектов каждый год», - рассказал Брынцалов.

Он посетил в рамках рабочей поездки строящуюся школу в жилом комплексе «Южная Битца» в Ленинском городском округе, которая сможет принять 1550 детей.

«Школа возводится в рамках нацпроекта „Образование“. Стоимость строительства - более 3,4 миллиардов рублей, из них более 2,5 миллиардов - из регионального бюджета», - пояснил спикер регионального парламента.

Игорь Брынцалов отметил, что строительство идет по графику.

«Это значит, что 1 сентября будет настоящий праздник для тех, кто живет в этом микрорайоне. Особенно для будущих учащихся - при виде школы, светлых классов, современных интерьеров, ее прилегающей территории», - добавил Брынцалов.

Председатель Мособлдумы подчеркнул, что все требования к школе выполнены - это единообразие учреждений, комфорт и условия для качественного образования детей.

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