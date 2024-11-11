Еще 242 водителя записались на бесплатную переподготовку в «Мострансавто»

Во время обучения участники программы получают стипендию, а после успешной сдачи экзаменов - предложения о трудоустройству в «Мострансавто».

Из 242 соискателей обучение в данный момент проходят 55 человек, еще 91 участник готовится к государственным экзаменам. 65 водителей уже получили категорию D и успешно трудоустроились, еще 31 шофер не окончил обучение.

Больше всего переобучившихся водителей приняли после обучения в МАП № 5 Подольска - 11 человек.

Желающие пройти обучение могут записаться по номеру +7 (903) 161-92-91 или направить заявку на почту rabota@mtamo.ru. Переподготовка проводится на базе автошколы в Балашихе, обучение теории проходит дистанционно. После окончания обучения сотрудник должен отработать в должности водителя автобуса «Мострансавто» не менее одного года - это обязательное условие для участия в программе.