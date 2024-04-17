Еще 24 семьи получили жилищные сертификаты в Раменском

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Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, на полученные по сертификату деньги можно купить любое жилье в Подмосковье или вложить эти средства в ипотеку или строительство собственного дома.

В ведомстве отметили, что с января в Подмосковье стартовал новый этап программы переселения из аварийных домов. Ожидается, что новые квартиры получат 1,4 тысячи человек.

Переселение из аварийного жилого фонда проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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