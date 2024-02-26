26 февраля 2024, 10:06

Еще 24 многодетные семьи из Подмосковья получат жилищный сертификат в 2024 году

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Многодетные родители могут рассчитывать на получение жилищного сертификата в Подмосковье. В 2024 году приобрести квартиру иди дом с помощью этой меры поддержки смогут еще 24 семьи.

Многодетные семьи в Подмосковье могут рассчитывать на семь федеральных и 17 региональных мер поддержки. Одна из таких мер - жилищный сертификат.

«Планируется, что в 2024 году жилищный сертификат смогут получить 24 семьи. На эти цели выделено порядка 350 миллионов рублей, из которых более 346 миллионов рублей - средства бюджета региона. Остальное финансирование - из бюджета муниципальных образований. В 2023 году субсидию получила 21 семья», - рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Получить жилищный сертификат могут родители семи и более детей. Помимо этого, многодетные также могут рассчитывать на бесплатные земельные участки в Подмосковье. Есть и возможность оформить льготную ипотеку. О том, как помогают большим семьям, губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложила глава Минсоцразвития Людмила Болатаева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

За мерами поддержки нужно обращаться в администрацию своего городского округа.

Дети Семья Образование
26 февраля 2024, 10:29
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 26 февраля
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Свыше 795 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 26 февраля. Загруженность трасс оценили в три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Каширском, Калужском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Можайском, Рублево-Успенском и Щелковском шоссе в сторону Москвы.

Водителей призывают быть внимательными, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
25 февраля 2024, 23:39
День спорта провели на стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия»
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Читайте нас в: Google Новости
День спорта на подмосковном стенде прошел в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Спортсмены и представители команд Московской области провели мастер-классы и раздали автографы.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, стенд начал работу с открытой платформы взаимной поддержки для мам, чьи дети любят футбол. «Футбольные мамы» - основательницы проекта рассказали гостям о спортивной инициативе, а также показали тематические видеоролики.

Подмосковные спортивные сообщества подготовили свои презентации и провели увлекательные мастер-классы, после которых любой желающий мог получить автограф и сделать совместное фото со спортсменами баскетбольного клуба «Химки», хоккейного клуба «Витязь» и гандбольных клубов «Чеховские медведи» и «Звезда».

​Также на стенде посетители увидели уникальный проект губернатора Московской области Андрея Воробьева - «Суперлига Подмосковья». Гостям показали тематический видеоролик, а все желающие смогли, зарегистрировавшись на специальной платформе, выполнить первые спортивные задания.

Гости стали свидетелями нового мирового рекорда - рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам житель Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» разорвал 14 грелок подряд за пять минут.

Также на форуме провели спортивные викторины, победители которых выиграли призы от регионального министерства физической культуры и спорта.

Кроме того, на выставке-форуме «Россия» состоялось пленарное заседание «Успехи развития сферы физической культуры и спорта» с участием министра спорта России Олега Матыцина.

Московская область получила награду за третье общекомандное место на II Всероссийской спартакиаде между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта.

Напомним, что Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ проходит с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. Стенд Подмосковья находится в 75-м павильоне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены ВДНХ
25 февраля 2024, 22:46
Депутат Мособлдумы Ефимов проверил ход строительства детского сада в Балашихе
Аппарат фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе
Читайте нас в: Google Новости
Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов проинспектировал строительство детского сада в Балашихе. На стройплощадке он встретился с руководителем проекта Физамином Касумовым.

Работы по возведению нового здания в микрорайоне Ольгино выполнены уже на 50%. Касумов сообщил, что детский сад сможет принять 250 маленьких воспитанников уже 1 сентября 2024 года.

Тарас Ефимов отметил, что работы идут по графику.

«Детский сад очень нужен в данном растущем микрорайоне и строится в рамках национального проекта „Демография“», - пояснил Тарасов.

Также он подчеркнул, что в Балашихе продолжается строительство двух детских садов на 220 мест: на Автозаводской улице и в микрорайоне Железнодорожный.

Работы ведутся в рамках партийного проекта «Новая школа» Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Детские сады Балашиха
25 февраля 2024, 22:17
Митинг в честь Дня защитника Отечества прошел под Лосино-Петровским
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Торжественный митинг в честь Дня защитника Отечества состоялся в поселке Свердловский. Участники мероприятия возложили цветы к обелиску и почтили память павших воинов минутой молчания.

В мероприятии приняли участие представители администрации, местные депутаты и волонтеры. Все жители, для которых этот праздник особенно важен, собрались у памятника в честь погибших местных жителей в годы Великой Отечественной войны в поселке Свердловский.

После торжественной церемонии возложения цветов всех желающих угостили солдатской кашей, пельменями, пирожками и горячим чаем. Мероприятие было организовано при поддержке руководителя Щелковского мясоперерабатывающего комбината.

В рамках праздничных мероприятий Сергей Джеглав встретился с бойцами специальной военной операции и их семьями. Он обсудили различные вопросы, как бытовые, так и личного характера. Глава подчеркнул, что каждый мужчина является опорой и поддержкой для своей семьи, своего дома и родины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с семьями военнослужащих , выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Митинги Лосино-Петровский 23 февраля

Новости по теме