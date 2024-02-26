Еще 24 многодетные семьи из Подмосковья получат жилищный сертификат в 2024 году

Многодетные семьи в Подмосковье могут рассчитывать на семь федеральных и 17 региональных мер поддержки. Одна из таких мер - жилищный сертификат.

«Планируется, что в 2024 году жилищный сертификат смогут получить 24 семьи. На эти цели выделено порядка 350 миллионов рублей, из которых более 346 миллионов рублей - средства бюджета региона. Остальное финансирование - из бюджета муниципальных образований. В 2023 году субсидию получила 21 семья», - рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Получить жилищный сертификат могут родители семи и более детей. Помимо этого, многодетные также могут рассчитывать на бесплатные земельные участки в Подмосковье. Есть и возможность оформить льготную ипотеку. О том, как помогают большим семьям, губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложила глава Минсоцразвития Людмила Болатаева.

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За мерами поддержки нужно обращаться в администрацию своего городского округа.