Еще 24 дома отремонтируют в микрорайоне Дзержинец в Пушкино

Капитального ремонта многоквартирные дома в микрорайоне Дзержинец ждали не один год. Сейчас работы по обновлению идут полным ходом. Ремонтируют фасады и кровли, узлы управления учета тепловой энергии. Также будут восстанавливать откосы оконных блоков, а деревянные окна окрасят. В планах заменить оконные отливы, подъездные двери и отремонтировать балконные плиты.

Наружные работы планируют завершить к концу сентября, чтобы уложиться до холодов. Жители много раз жаловались на старые межпанельные швы. Через них затекала вода и задувало в квартиры. Теперь эту проблему тоже решат.

«Швы полностью старые мы вскрываем. Будем штукатурить и сверху проклеивать герметиком», - рассказал начальник участка Алексей Полозков.

Жители сами принимают решение на общем собрании, что именно должно войти в капитальный ремонт. В этом плане Пушкинский округ оказался достаточно активным. Ассоциация председателей советов многоквартирных домов совместно с областным министерством ЖКХ проводят обучающие семинары. На них рассказывают, как приблизить срок капитального ремонта.

«Все зависит от жителей, которые готовы в этом участвовать и готовы делать свои дома лучше. И когда житель выходит на собрание, проявляет свою активность, принимает решение что, когда и как ремонтировать, появляются такие красивые объекты, которые реализует Фонд капитального ремонта», - отметила руководитель комитета капремонта от Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Татьяна Зайцева.

Региональная программа капитального ремонта коснулась 24 домов в микрорайоне Дзержинец. Семь из них уже ремонтируют с опережением графика. На объектах работают 100 человек.

«Все работы контролируются лично мною и Управлением технического надзора капитального ремонта, которое проводит строительный контроль и ежедневно проводит инспекцию всех многоквартирных домов. Также у нас присутствуют камеры на крышах для того, чтобы в режиме реального времени можно было отследить работу», - поделился руководитель проекта Фонда капитального ремонта Московской области Антон Филонов.

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