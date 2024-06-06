Еще 230 педиатров получили консультации в НИКИ детства с начала года

«С 2022 года психологи Учебного центра НИКИ детства начали использовать для помощи медикам индивидуальные психологические консультации. Они проводятся онлайн и очно. Это анонимно и бесплатно. Можно обсудить любые ситуации, не ограничиваясь рабочими вопросами», - отметила психолог НИКИ детства Юлия Волкова.

Чаще всего врачи обращаются с личными и семейными проблемами, с вопросами взаимоотношений в паре, сложностями с детьми, трагедией и переживанием горя. Реже приходят с проблемой выгорания и конфликтными ситуациями на работе.

С начала этого года за консультацией психолога обратились уже 233 человека. Более подробно о психологической поддержке для врачей можно узнать на портале « Здоровье. Детство » в разделе для специалистов (необходима регистрация).

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