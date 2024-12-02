Еще 230 медиков трудоустроились в Подмосковье по программе «Земский доктор»

Наибольшее число специалистов в этом году трудоустроилось в больницы Одинцовского, Щелковского, Зарайского, Можайского и Шаховского округов.

«Благодаря программам „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“, мы не только поддерживаем специалистов, трудоустраивающихся работать в сельскую местность, но и развиваем первичное звено в отдаленных территориях. Всего с начала года в наши медорганизации трудоустроилось 230 „земских докторов“ и „земских фельдшеров“», - сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Напомним, в программе могут участвовать терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи общей практики, онкологи, неврологи, рентгенологи и другие специалисты. Заявку можно подать через кадровую службу медучреждения. Более подробная информация о проекте и мерах поддержки доступна по ссылке.