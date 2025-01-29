Еще 22 учреждения присоединились к Единой школьной лиге Подмосковья

Новыми участниками проекта стали 10 школ Орехово-Зуевского городского округа: СОШ № 1 имени Героя России Шулайкиной, СОШ № 4, школа № 6, лицей, СОШ № 12, Ликино-Дулевская гимназия, Куровская гимназия, школа № 20 имени Бирюкова, СОШ № 16 и СОШ № 17.

В Щелкове свои команды для участия в лиге сформировали СОШ № 17, Щелковская гимназия № 6, гимназия № 2, СОШ № 3, СОШ № 11 имени Титова, СОШ № 12 имени Чкалова, лицей № 14 имени Гагарина, Медвежье-Озерская средняя школа № 19, СОШ № 24 имени Красовского, СОШ № 27, СОШ № 16, СОШ № 8 и Щелковский лицей № 7 ГОЩ.

В соревнованиях и активностях Единой школьной лиги Подмосковья теперь принимают участие представители 201 учебного учреждения из 13 округов Московской области. В этом году в рамках проекта пройдет более пяти тысяч соревнований по футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.