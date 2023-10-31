Еще 22 километра новых тротуаров построят в Подмосковье до конца года
Строительство новых тротуаров продолжается в Подмосковье по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». С начала года в регионе появилось уже 40 километров пешеходных дорожек, до конца декабря обустроят еще 22.
«Работы провели уже в 15 городских округах, в том числе в Лобне, Истре, Солнечногорске, Пушкинском, Волоколамском, Наро-Фоминском. Сейчас строительство продолжается более чем на 20 региональных дорогах - до конца года обустроят еще порядка 22 километров новых тротуаров к социально значимым объектам», - рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
В Подмосковье продолжается строительство Северного обхода Лобни. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что это масштабный проект , который в конечном счете позволит вызволить город из плена пробок.