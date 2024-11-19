Еще 214 школьников посвятили в «Орлята России» во Власихе

«Церемония посвящения в „Орлята России“ для всех ее участников - знаковое событие. Это торжественное мероприятие особенно важно для ребят, поскольку открывает двери в мир дружбы и возможностей, в котором их ждет много нового, познавательного, интересного и полезного», - отметил региональный координатор проекта «Орлята России» Святослав Громов.

Интересно, что гимн «Орлят России» создан именно в школе имени Попова. Проект реализуется в стране с 2021 года и за три года объединил более трех миллионов школьников и их родителей.

Новую школу откроют на улице Победы в Климовске в сентябре 2025 года. Она будет рассчитана на 1,1 тысячи человек и войдет в структуру СОШ № 1. Это позволит полностью решить проблему второй смены в микрорайоне. Объект посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.