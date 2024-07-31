Еще 210 тысяч объектов бытовой недвижимости зарегистрировали в Подмосковье

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Как рассказали в региональном Минимущества, срок регистрации прав на жилые помещения сейчас составляет 24 часа. Процедуру упростили для социальных объектов, многоквартирных домов и бытовой недвижимости.

«Реализация электронных услуг способствует получению актуальных сведений о недвижимости, безопасности сделок, а также дальнейшему развитию цифровой инфраструктуры ведомства в интересах заявителей», - отметил заместитель начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Олег Копылов.

В ведомстве напомнили, что в регионе создают комфортные условия для жизни и ведения бизнеса: повышается качество услуг Росреестра, оптимизируются процессы регистрации недвижимости, создаются новые цифровые сервисы и многое другое.

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