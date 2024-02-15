Еще 21 рентген-аппарат С-дуга закупят в Подмосковье в 2024 году

«Передвижные рентгеновские аппараты необходимы для проведения операций. Поэтому мы продолжаем закупать современное оборудование. За три года поставили в больницы Подмосковья 33 С-дуги, а в этом закупим еще 21 аппарат. На это заложено более 270 миллионов рублей» - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Новые аппараты поступят в 15 больниц Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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