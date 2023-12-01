Еще 21 дорогу вблизи медицинских центров отремонтировали в Подмосковье
Дороги у 21 медучреждения отремонтировали в Подмосковье. Работы продолжаются еще у пяти объектов.
Как рассказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик, дороги у больниц и поликлиник ремонтируют регулярно, потому что их состояние влияет на комфорт жителей.
«Сейчас продолжаются финальные работы по благоустройству на территориях пяти объектов здравоохранения - Подольской областной клинической больницы и Подольского родильного дома, областных больниц на улице Гражданской и Больничном проезде в Воскресенске, а также Егорьевской ЦРБ», - сказал он.
На дорогах обновили покрытие, отремонтировали пешеходные дорожки и установили новые бордюры. Работы провели в Чехове, Кашире, Балашихе, Щелкове, Лыткарине и других округах.
Подробнее о том, где прошел ремонт, можно узнать по ссылке.
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