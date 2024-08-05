Еще 200 светофоров установят в Подмосковье в 2024 году

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, с 2019 по 2023 годы в регионе установили более 1,1 тысячи новых светофоров. В этом году оборудуют еще 200. За их работой следят сотрудники «Мосавтодора» и Центра безопасности дорожного движения.

П словам главы ведомства Алексея Гержика, профильные службы также проверяют их эффективность и оптимизируют работу устройств по необходимости.

«Также отмечу, что с 2021 года мы ведем активную работу по оптимизации движения транспорта и ликвидации заторов, где большая часть мероприятий приходится на перенастройку, модернизацию светофорных объектов, а также и установку адаптивных светофоров. За это время специалисты провели порядка 560 мероприятий, почти 100 из которых реализовали с начала 2024 года», - сказал он.

В министерстве добавили, что в Подмосковье устанавливают два типа светофоров: Т-1 - для работы на перекрестках для направления автомобильных потоков и Т-7 с индикацией желтого цвета.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».