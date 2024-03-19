Еще 200 опасных переходов через ж/д пути ликвидируют в Подмосковье за год

К этому дню устранили более 30 опасных троп в 10 округах. Работа будет продолжаться в течение всего года.

«Строим ограждения вдоль ж/д путей, устанавливаем камеры, фиксирующие нарушения правил перехода. В местах, где часто выламывают ограждения, делаем рвы и высаживаем труднопроходимые кустарники», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик.

Борьба с незаконными переходами позволила на 40% снизить число смертельных случаев в прошлом году. На объектах ж/д инфраструктуры продолжают дежурить волонтеры. Проводятся рейды совместно с администрациями городских округов.

С начала 2024 года на опасных тропах погибли уже 29 человек, что на 71% больше аналогичного периода прошлого года. Минтранс Подмосковья призвал жителей и гостей региона переходить железнодорожные пути только в разрешенных местах, а также снимать наушники и не отвлекаться на телефон.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

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