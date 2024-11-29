Еще 20 водоемов расчистят в Подмосковье в 2025 году

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, водоемы выбрали по итогам голосования жителей на «Доброделе». Оно проходило с 15 октября по 15 ноября.

В голосовании приняли участие жители 34 округов. Они предложили 82 водоема. Всего собрали 47,6 тысячи голосов - на девять тысяч больше, чем годом ранее. Активнее всего проявили себя жители Истры с 3,7 тысячи голосами. Еще 3,4 тысячи пришло из Сергиева Посада, три тысячи - из Луховиц и 2,9 тысячи - из Электростали.

Так, в 2025 году расчистят Ваулинский пруд в Сергиевом Посаде, водоем «Юбилейный» в Электростали, Синьковское водохранилище в Дмитрове, озеро Комсомольское в Егорьевске, Мурановский пруд в Пушкино, озеро Исток в Луховицах, Пуговический и Булатниковский пруды в Ленинском и другие объекты.

В рамках программы проведут санитарную очистку, уберут лишнюю растительность, мусор и аварийные деревья.