Еще 20 тракторов для уборки дворов передали коммунальным службам Подмосковья

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Более 90 железнодорожных переездов отремонтируют в Подмосковье в 2024 году. Наибольшее число из них находятся на территории Одинцовского городского округа. Там в порядок приведут 18 переездов.

Переезды включили в программу ремонта как по результатам обследования, так и по просьбам жителей.

«Своевременный ремонт железнодорожных переездов имеет разнонаправленный эффект - повышает безопасность движения, увеличивает скорость дорожного трафика и делает поездки по муниципалитету более комфортными», - отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Отметим, что еще 16 переездов отремонтируют в Дмитровском округе и 11 - в Сергиевом Посаде. Всего в регионе насчитывается в общей сложности 347 переездов. Около ста из них обновили в 2023 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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