Еще 20 студентов колледжа в Воскресенске пройдут практику на цементном заводе

Воскресенский колледж готовит кадры для промышленности. Студенты проходят практику и стажировки на крупных предприятиях, а также посещают их с экскурсиями. Один из важнейших партнеров образовательного учреждения - цементный завод.

«Планов впереди много: мы планируем целевую подготовку для данного производства. Эта компания развивается, расширяется и мы готовы участвовать в этом процессе. У нас есть выпускники, которые пошли работать на цементный завод и уже достигли определенных высот», - рассказала директор Воскресенского колледжа Алла Лунина.

Благодаря взаимодействию с предприятием на базе структурного подразделения колледжа установили современные станки для студентов.

«Наша история взаимодействия с колледжем довольно долгая и плодотворная. В течение многих лет компания помогает в подготовке кадров. Мы берем ребят на практики, стажировки. Совместно с колледжем мы разрабатываем образовательные программы. Сейчас у нас тесное сотрудничество с Белгородским технологическим университетом для того, чтобы на выходе ребята стали действительно высококвалифицированными сотрудниками», - рассказала руководитель направления обучения и развития компании «Цементум» Елена Морозова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».