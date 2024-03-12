12 марта 2024, 12:38

Еще 20 пожарных извещателей установили в муниципальных квартирах в Лобне с начала года

Медиасток.рф
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Установка пожарных извещателей продолжается в Лобне. С начала 2024 года оборудование смонтировали в 20 квартирах, где живут многодетные и находящиеся в сложной жизненной ситуации семьи.

Автономный пожарный извещатель реагирует на дым еще на стадии возгорания. Если начать действовать сразу, огонь можно будет потушить подручными средствами. С семьями, в чьих квартирах установили оборудование, провели противопожарный инструктаж, а после им вручили памятки с номерами экстренных служб.

Проверили установку извещателей начальник отдела по территориальной безопасности и противодействия коррупции администрации Лобни Алексей Пашков совместно с главным экспертом отдела Михаилом Протченко и инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы, старшим лейтенантом Иваном Морозовым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах по подготовке к паводкам.

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Лобня Семья
12 марта 2024, 13:17
Юные музыканты из Воскресенска стали лауреатами всероссийских конкурсов исполнительского мастерства
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Воспитанники Воскресенской детской школы искусств продолжают завоевывать призовые места на конкурсах исполнительского мастерства. Только за последний месяц несколько ребят стали лауреатами и получили заслуженные награды.

Воспитанник детской музыкальной школы № 2 Иван Труш и его мама Татьяна одержали победу сразу в двух конкурсах. Семейный дуэт успешно выступил на всероссийском конкурсе-фестивале искусств «Навстречу талантам» и межзональном открытом фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Алябьевская весна».

Ансамбль гитаристов детской музыкальной школы № 2 стал лауреатом II степени на международном конкурсе-фестивале в Нижнем Новгороде. Другой школьный ансамбль «Серпантин» получил звание лауреата I степени на всероссийском конкурсе «В контакте с баяном, аккордеоном».

Анна Антонова и Александра Жирнова из детской школы искусств № 3 победили во всероссийской олимпиаде по музыкальной литературе «Загадки гармонии». Александра Жирнова получила дипломом лауреата I степени, а Анна Антонова - диплом лауреата II степени.

Другой воспитанник детской школы искусств № 3 Андрей Сметухин лауреатом III степени Московского областного открытого конкурса юных исполнителей на русских народных инструментах «Приокские наигрыши». Кроме того, школьное трио баянистов удостоилось звания лауреата II степени.

Также Андрей Сметухин победил на международном конкурсе «Мир» и выступил на гала-концерте в составе смешанного ансамбля совместно с оркестром Яковлева Grand melody orchestra.

Пианист из детской школы искусств № 5 Иван Костюченко стал дипломантом I степени на зональном конкурсе исполнителей в Зарайске. Кроме того, школьный вокальный ансамбль «Акварель» получил диплом лауреата II степени на Московском областном открытом конкурсе музыкального творчества «Маэстро и ученик».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется ежедневно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Воскресенск конкурсы
12 марта 2024, 13:15
Жители Подмосковья оформили 300 тысяч рецептов на льготные лекарства с помощью телемедицины с начала года
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Рецепт на льготное лекарство можно получить в электронном виде на приеме у врача или с помощью телемедицинской консультации. С начала года жители Подмосковья воспользовались такой возможностью более 300 тысяч раз.

«На телемедицинской консультации врач может скорректировать или продлить действующий электронный рецепт на льготное лекарство. Пациенту нет необходимости идти в поликлинику. С начала запуска проекта оформлено уже более 1,5 миллиона электронных рецептов на льготные лекарственные препараты, в том числе свыше 300 тысяч - с начала этого года», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Получив электронный рецепт, пациенту достаточно будет назвать свои данные в аптеке государственной сети «Мособлмедсервис». Вся информация о выписанных средствах хранится в личном кабинете на региональном портале госуслуг « Здоровье ».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Интернет Лекарства Врачи Поликлиники Госуслуги
12 марта 2024, 12:37
Транспортную развязку на Рогачевском шоссе построят в 2024 году
Минтранс Подмосковья
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Транспортную развязку на Рогачевском шоссе продолжают строить на Северном обходе Лобни. Она обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов округа с Дмитровским шоссе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, новая развязка также позволит перераспределить транспортные потоки внутри города и разгрузить Краснополянское шоссе. Объект также улучшит выезд с Рогачевского шоссе, а время выезда из Лобни сократится до 10 минут.

«Сейчас строители завершили основные монолитные работы на двух подземных переходных переходах, которые строятся в составе развязки. Также выполнено устройство гидроизоляции. Параллельно выполняется устройство насыпи земполотна на самой развязке», - добавили в ведомстве.

В министерстве добавили, что для улучшения транспортной ситуациюи в округе и вывода из города грузового транспорта построят подъезд к улице Гагарина. Завершить работы планируют до конца года.

Первй этап строительства Северного обхода завершился в декабре 2022 года. Благодаря этому время выезда из Лобни сократилось с 1,5 часа до 20 минут.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Строительство Дороги
12 марта 2024, 12:35
«МегаФон» втрое увеличил скорость интернета в нескольких десятках поселений Подмосковья
Freepik
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60 тысяч жителей сел и деревень крупнейших городских округов Подмосковья опробовали новое качество связи и заметили повышение скорости мобильного интернета в своих смартфонах. Технические специалисты компании «МегаФон» установили более современное телеком‑оборудование, что позволило улучшить стабильность сигнала, повысить емкость и впервые вывести в интернет 10 населенных пунктов.

Новые телеком-объекты охватили территорию 24 поселений Московской области. Благодаря оборудованию, поддерживающему диапазон LTE‑1800 с высокой емкостью и проникающей способностью, абоненты оператора могут пользоваться интернетом с максимальной скоростью - 195 мегабит в секунду. Это позволяет смотреть фильмы, сериалы, прямые трансляции и другие видео в высоком качестве без задержек.

Также на территориях поселений стала доступна технология VoLTE, работающая в сети четвертого поколения (4G). С ее помощью с одного и того же устройства можно одновременно звонить, скачивать файлы или общаться в мессенджерах без потерь в качестве и четкости звука.

Благодаря новым телеком‑объектам интернет впервые стал доступен жителям 10 населенных пунктов. В их число вошли поселок Алексино и деревня Горшково в Истринском городском округе, деревни Коняшино и Сельвачево (Раменский ГО), Красная Дубрава (Орехово‑Зуевский ГО), Сырьево (Наро‑Фоминский ГО), Бережки (ГО Солнечногорск) и Алмазово (ГО Щелково).

Еще в трех локациях Московской области инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, разогнав интернет примерно в три раза. Теперь максимальная скорость передачи данных может достигать 585 мегабит в секунду. Речь идет о деревне Осеево (Лосино‑Петровский ГО), селе Остров и сельском поселении Булатниковское (Ленинский ГО).

По словам директора «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаила Прахова, за последний год трафик в этих поселениях вырос в четыре раза в связи с быстрым социально‑экономическим развитием Подмосковья. Все больше людей приезжают в села и деревни не только в летний сезон, но и на постоянное место жительства.

«Мы понимаем важность и социальную значимость интернета для современного человека, поэтому наши специалисты регулярно обновляют оборудование для сохранения надежности сети на фоне кратного роста числа абонентов», - отметил Прахов.

В конце января 2024 года специалисты оператора уже повысили скорость интернета для миллиона жителей в 11 городских округах Московской области. Теперь обновленные радиорелейные линии обладают пропускной способностью до трех гигабит в секунду, что позволяет смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве.

Интернет Смартфоны МегаФон Технологии

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