Еще 20 импортозамещающих проектов в сфере машиностроения запустят в Подмосковье в 2024 году

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«Суммарный размер инвестиций в эти проекты составит 39 миллиардов рублей. На предприятиях будет создано 1,7 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья» - отметила она.

Речь идет о проектах в Мытищах, Протвине, Луховицах, Орехово-Зуеве, Долгопрудном, Коломне и других округах. Напомним, с информацией о проектах импортозамещения можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

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