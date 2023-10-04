Еще 20 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, восемь госзакупок касаются ремонта в образовательных учреждениях. В порядок планируют привести школу «11 в Долгопрудном, центр образования №8 в Ногинске, Демиховскй лицей и Давыдовскую гимназию в Орехово-Зуеве, гимназию №4 в Подольске и гимназию №23 в Химках. Еще две госзакупки направлены на оказание услуг охраны школ.

Кроме того, в Лотошине благоустроят набережную Красного ручья, а в Протвине лес возле торгового центра «Слава».

Подрядчиков также найдут для поставки автогидроподъемников в Балашихе, выполнение пассажироперевозок и строительство поликлиники в Одинцове.

Ознакомиться со всеми госзакупками Подмосковья можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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