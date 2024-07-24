24 июля 2024, 13:08

Еще 20 домов капитально отремонтируют в Чехове до конца года

Дмитрий Алексеенко
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До конца 2024 года в Чехове планируют капитально отремонтировать 20 многоквартирных домов. Об этом сообщили в управлении ЖКХ администрации округа.

В городе приведут в порядок инженерные сети на Новослободской улице и улице Полиграфистов, а также в двух домах на улице Чехова. В сельской местности внутридомовые коммуникации обновят в селе Новый Быт.

Лифты заменят только в многоэтажных жилых зданиях на улице Дружбы, улице Чехова и на улице Полиграфистов. Помимо этого, кровли капитально отремонтируют в селе Шарапово, а фасады улучшат в Чехове и в селе Новый Быт.

На данный момент обновляется фасад дома № 37 на улице Ильича. Улучшается не только вид здания, но и его теплоизоляция.

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Чехов
24 июля 2024, 13:27
Баскетболисты из Воскресенска стали победителями Летнего Суперкубка Москвы
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В Москве стартовал Летний Суперкубок. Соревнования начались с матча между баскетбольным клубом «Химик» городского округа и командой «Пардус». Сборная Воскресенска одержала победу.

Спортсмены из Воскресенска захватили лидерство с первых минут игры. Им удалось сохранить позиции до конца матча и выиграть со счетом 68:61. Александр Саунин стал главным «застрельщиком». Он набрал 23 очка. Лидерство по времени также принадлежит ему. Он провел на площадке 32 минуты и семь секунд. С ним разделили тройку лидеров Роман Зацепин и Алексей Леваев.

В матче приняли участие все 12 спортсменов. Лидер «Пардуса» тоже отметился в поединке набранными очками, но у соперника не было такой глубины состава.

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Спортсмены Воскресенск Москва
24 июля 2024, 13:21
Число выпускников со 100 баллами на ЕГЭ выросло на 30% в Подмосковье за год
МЕДИАСТОК.РФ
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Итоги Единого государственного экзамена подвели в Министерстве образования Подмосковья. В этом году 783 выпускника набрали максимально возможные 100 баллов на ЕГЭ по разным предметам.

Школьники Подмосковья снова показали высокий уровень подготовки к экзаменам, число 100-балльников выросло на 30% по сравнению с прошлым годом.

По русскому языку высший балл набрали 209 человек, по математике - 122 (втрое больше в сравнении с 2023 годом).

Высший балл по двум предметам получили 66 выпускников, а четверо из них набрали максимум по трем дисциплинам сразу.

В 7,5 раза увеличилось количество отличников по физике. Показатели также улучшились по истории, химии и английскому языку.

В Минобре Подмосковья добавили, что число учителей, подготовивших двух и более 100-балльников, в этом году составило 103. Все они получат выплату в размере 150 тысяч рублей.

Большой образовательный комплекс «Полет» на берегу Москвы-реки достраивают в красногорском микрорайоне Павшинская Пойма. Школу и детский сад возводят с большим опережением по срокам и откроют на год раньше намеченного, о чем сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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ЕГЭ
24 июля 2024, 13:16
Жители Сергиева Посада воспользовались «Госуслугами» 6,5 тысячи раз за 3 месяца
Мингосуправления МО
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Жители Сергиева Посада оставили более 6,5 тысячи заявок на госуслуги в МФЦ за три месяца. Получить их они также могут на Едином портале по ссылке.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, жители могут получить необходимые госуслуги онлайн. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале. Зарегистрироваться и подтвердить личность можно в МФЦ.

По словам директора МФЦ Сергиева Посада Юлии Каминской, это дает возможность получить необходимые услуги в любое время.

«Это экономит время людей, так как им не нужно никуда ехать и стоять в очередях. Также не требуется предоставлять документы, находящиеся в распоряжении органов власти», - отметила она.

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Сергиев Посад МФЦ
24 июля 2024, 13:04
Более 2 тысяч километров дорог обработали от борщевика в Подмосковье с начала лета
Пресс-служба Минтранса МО
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Специалисты завершают четвертый цикл работ по летнему содержанию муниципальных и региональных дорог в Подмосковье. Уже ликвидировали более двух тысяч километров борщевика и скосили траву вдоль 26 тысяч километров придорожных полос.

Как рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, рабочие завершают восстановление дорожной разметки.

«Обновили порядка 10 тысяч пешеходных переходов и почти 11 тысяч километров линейной разметки, при этом на региональных дорогах восстановлено почти 3,3 тысячи переходов и восемь тысяч километров линейной разметки», - добавил Гержик.

Кроме того, специалисты вымыли свыше тысячи километров ограждений, пять тысяч километров тротуаров и более 25 тысяч - проезжей части, а также очистили больше 29 тысяч километров полос отвода от мусора и несанкционированных свалок.

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Дороги Работа Мусор

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