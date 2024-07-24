Еще 20 домов капитально отремонтируют в Чехове до конца года

В городе приведут в порядок инженерные сети на Новослободской улице и улице Полиграфистов, а также в двух домах на улице Чехова. В сельской местности внутридомовые коммуникации обновят в селе Новый Быт.

Лифты заменят только в многоэтажных жилых зданиях на улице Дружбы, улице Чехова и на улице Полиграфистов. Помимо этого, кровли капитально отремонтируют в селе Шарапово, а фасады улучшат в Чехове и в селе Новый Быт.

На данный момент обновляется фасад дома № 37 на улице Ильича. Улучшается не только вид здания, но и его теплоизоляция.

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