Еще 2 жилых корпуса начали строить в подмосковном ЖК «Горки Парк»

В продаже представят квартиры площадью от 22 до 80 квадратных метров - студии, двух-, трех- и четырехкомнатные. Часть из них оснастят дополнительными хозяйственными комнатами и тремя санузлами.

В отделке используют натуральные материалы, предусмотрены противопожарные датчики. На первых этажах разместят магазины и сервисы. Во дворе создадут зоны для отдыха, спорта и детские площадки.

Идея цветущих полей и лугов нашла свое отражение и в благоустройстве проекта. Дворовое пространство озеленят и применят геопластику: здесь появятся цветущие сады и многолетние травы, искусственные холмы и склоны.

ЖК «Горки Парк» строится в 10 километрах от МКАД, рядом с выездом на трассу А-105. На территории возводят жилье, социальные объекты и инфраструктуру. Планируемый срок завершения строительства - 2033 год.

До конца года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Солнечногорске досрочно завершат программу по переселению граждан из жилья, признанного аварийным до 2017 года. В комфортные квартиры переедут свыше 900 человек, права более 200 уже обеспечили.

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