Еще 2 жилищных сертификата вручили в Воскресенске

С девяти лет Максим и две его младшие сестры воспитывались в приемной семье. Сейчас он оканчивает Егорьевский колледж, где обучается на столяра. Он проходит стажировку на мебельном предприятии и планирует в следующем году получить еще одну специализацию.

Кристина выросла под опекой бабушки. Она обучается на втором курсе Воскресенского колледжа по специальности «Страховое дело» и активно участвует в жизни колледжа.

Жилищный сертификат - это мера поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инициированная губернатором региона Андреем Воробьевым. Благодаря ей, человек сам может выбрать жилье в любом городском округе Московской области и сразу оформить его в собственность.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».