Еще 2 тысячи многодетных семей обеспечили земельными участками в Подмосковье

Всего бесплатные земельные участки получили 2047 семей с тремя и более детьми, рассказали в МинимуществаПодмосковья. По словам главы ведомства Тихона Фирсова, лидерами по этой работе стали Лотошино, Шаховская, Ступино, Серебряные Пруды, Волоколамск и Кашира.

«Всего с момента реализации закона участками обеспечены 37 353 семьи. Этот год не стал также исключением по передаче областной земли в собственность городских округов для дальнейшего формирования и предоставления семьям. Для этих целей муниципалитетам было передано более 392 гектаров», - рассказал он.

Тихон Фирсов добавил, что для обеспечения семей землей Клин получил в собственность 24 гектара, Воскресенск - 10 гектаров, Чехов - 178 гектаров, Раменский - 59 гектаров, Восход - 0,3 гектара, Пушкино - 8,6 гектара, Одинцово - 8,2 гектара, Мытищи - 22,6 гектара. Это позволит обеспечить участками еще 1960 семей.

В этом году в регионе также ввели альтернативу - семьи могут получить денежную выплату взамен недвижимости. Ее размер составляет 400 тысяч рублей. Такую поддержку уже получили 3,9 тысячи семей.

Отправить заявку на оформление выплаты можно по ссылке.